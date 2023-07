Giovani e volontariato, a Porcari il Comune invita tutti i neo-maggiorenni con una lettera

L’iniziativa, promossa dalla consigliera Serena Toschi, avrà cadenza mensile

Una lettera a tutti i neo-maggiorenni per invitarli ad avvicinarsi alle istituzioni, all’associazionismo e al volontariato. È questa la nuova iniziativa di consapevolezza civica per le giovani generazioni intrapresa dal Comune di Porcari.

Martedì pomeriggio (25 luglio) il sindaco Leonardo Fornaciari e la consigliera Serena Toschi, che per prima ha creduto nel progetto e con impegno ne ha curato i dettagli operativi, hanno firmato il terzo lotto di lettere indirizzate ai ragazzi e alle ragazze che hanno raggiunto la maggiore età nel 2022 e nel primo semestre del 2023.

In allegato alla lettera di auguri l’elenco completo di tutte le associazioni di Porcari, di recente riunite nel gruppo de La Piazza, alle quali potersi rivolgere per chiedere informazioni, approfondire l’ambito di attività e cercare così la realtà più vicina alla propria sensibilità e ai propri interessi. Tra gli ambiti proposti ci sono i servizi sociali, il soccorso sanitario, il teatro, la cultura, la musica e il tempo libero, le attività sportive, parrocchiali, di tutela dell’ambiente, di sostegno alla povertà, quelle di donazione di sangue, di midollo osseo, di organi, e, non per ultima, di protezione civile.

“Un invito diretto alla coscienza e al cuore di questi giovani – commentano il sindaco e la consigliera Toschi – affinché la maturità raggiunta li guidi a spendersi in prima persona per gli altri. Dedicare una parte di sé e del proprio tempo libero alla comunità in cui si vive accresce il senso civico e aiuta a diventare adulti, donne e uomini con carattere e grandi valori: Porcari ha un grande bisogno dell’impegno appassionato e sincero dei suoi giovani”.

“Ringraziamo gli uffici di segreteria e quelli dell’anagrafe e stato civile per aver accolto con la massima disponibilità questa iniziativa”, concludono Fornaciari e Toschi.

Le lettere per invitare al volontariato i neo-maggiorenni residenti nel Comune di Porcari saranno inviate, d’ora in poi, con cadenza mensile, e riporteranno tutti i riferimenti per entrare in contatto con le associazioni del territorio.