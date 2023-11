Giorno quattro di Lucca Comics & Games il report della Polizia Municipale

Le attività più rilevanti della Polizia Municipale hanno riguardato gli interventi per il traffico, per decongestionare i rallentamenti nella zona del Polo Fiere. Numerosi anche i controlli di vigilanza e per garantire la sicurezza urbana.

Purtroppo si sono registrati tre incidenti con feriti: in via Romana alla rotatoria di Antraccoli e due investimenti di pedoni in via Calderia (centro storico) e in piazza Curtatone. Molto numerose le sanzioni a veicoli parcheggiati su aiuole, rotatorie e isole spartitraffico.

I controlli hanno inoltre riguardato centro storico e esterno Mura e prima periferia per ordinanza su somministrazione bevande in contenitori rigidi e bevande alcoliche, commercio di vicinato. Un controllo a temporary store, su suoli pubblici e permessi food truck entrambi con esito regolare. Sorpresi due venditori abusivi multati, a cui è stata sequestrata merce. Sanzionato anche un parcheggiatore abusivo in zona parcheggio Tagliate.

