Giorno della Memoria: una pietra d’inciampo per Ilario Simoni

Giorno della Memoria: una pietra d’inciampo per Ilario Simoni

Il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessora alla continuità della memoria storica Ilaria Vietina, assieme alle altre autorità cittadine, hanno preso parte oggi alla cerimonia per collocare una Pietra d’Inciampo dedicata a Ilario Simoni in occasione del Giorno della Memoria.

Simoni fu catturato in un rastrellamento nell’agosto del 1944 e spedito in un campo di concentramento in Polonia dove trascorse nove mesi, fra violenze e privazioni, impiegato nella costruzione di un impianto chimico. La Pietra d’inciampo è stata posta davanti alla sua abitazione in una traversa privata di via Guidiccioni a San Concordio.

“Questa memoria, voluta fortemente dalla famiglia, è molto importante – ha affermato il sindaco Tambellini – la Seconda guerra mondiale con i suoi orrori sembra lontana, ma purtroppo quegli eventi, i campi di concentramento, la deliberata oppressione e eliminazione dei più deboli, l’odio razziale possono tornare. Basta guardare alle guerre che affliggono ancora molte parti del mondo, basta ricordare quello che è successo nella ex Jugoslavia per trovare gli stessi elementi che caratterizzarono le grandi tragedie del Novecento. Per questo le pietre d’inciampo ci aiutano a non dimenticare e a vigilare”.