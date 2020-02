Giorno del Ricordo: una cerimonia al parco pubblico di Querceta dedicato alle vittime delle foibe

Si terrà domenica 9 febbraio la cerimonia organizzata dal Comune di Seravezza in occasione del Giorno del Ricordo. La commemorazione è in programma alle ore 11 presso il parco pubblico di via Federigi a Querceta intitolato esattamente un anno fa alle vittime delle foibe e a tutti coloro che furono costretti a fuggire dall’Istria, dalla città di Fiume e dalla Dalmazia. La cittadinanza è invitata a partecipare.

«Con lo spirito di rinnovare e conservare la memoria di quei tristi accadimenti», spiega il Presidente del Consiglio Riccardo Biagi «lo scorso anno l’Amministrazione Comunale ha voluto dedicare uno spazio pubblico proprio a questa tragedia affinché si potesse avere non solo idealmente ma anche fisicamente un luogo che rendesse omaggio all’immenso sacrificio di moltissimi italiani. Domenica torneremo in quel parco con grande emozione, con l’intento di dare il nostro contributo perché si possa consolidare una cultura di pace e di accettazione delle diversità».