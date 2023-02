GIORNO DEL RICORDO – Štefan Čok a Palazzo Ducale per l’incontro ‘Storia, memorie e comunità sulla frontiera adriatica”

Appuntamento lunedì 20 febbraio alle 17 nella sala del Trono

E’ in programma per lunedì 20 febbraio alle 17.00 nella sala del Trono a Palazzo Ducale l’incontro pubblico con Štefan Čok sul tema ‘Storia, memorie e comunità sulla frontiera adriatica’ che rientra nell’ambito degli appuntamenti organizzati e promossi dalla Provincia per il Giorno del Ricordo . L’incontro sarà introdotto e moderato da Jonathan Pieri, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca.

Štefan Čok, triestino quasi quarantenne, lavora alla sezione di Storia ed Etnografia della Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste. Negli anni ha collaborato con molte realtà a livello locale e internazionale, con la Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi, l’Istituto Sloveno di Ricerche, l’associazione 47-04, l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea FVG, il Forum società civile Europa-Russia.

Ha insegnato storia e filosofia al Liceo France Prešeren. In questi anni ha cercato di dare il suo contributo affinché le giovani generazioni comprendessero la complessa storia dell’area altoadriatica e soprattutto la grande ricchezza che è rappresentata dagli odierni buoni rapporti fra le comunità che vi abitano. Nel 2010 è stato fra i fondatori e primo presidente della sezione transfrontaliera Trieste-Capodistria dell’Associazione internazionale degli studenti di storia, dal 2017 è presidente del Centro Studi Dialoghi Europei e collabora con numerose altre realtà della società civile italiana e slovena.

Si è occupato dei rapporti italo-sloveni nel XX Secolo, partecipando e dando vita a numerosi progetti rivolti alle scuole secondarie superiori. Nel 2022 è stato autore, assieme a Raoul Pupo e Fabio Todero, della mostra virtuale ‘Il confine più lungo’.

Anche in questa occasione l’incontro promosso dalla Provincia avrà valore come corso di formazione per i docenti e, a chi ne farà richiesta, sarà rilasciato un attestato.