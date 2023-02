‘GIORNO DEL RICORDO’: GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO UNA CONFERENZA NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE

In occasione del ‘Giorno del Ricordo’ dedicato alle vittime delle Foibe giovedì 9 febbraio alle ore 17.30 nella sala consiliare del Comune si terrà la conferenza ‘Foibe. Gli italiani nella storia della Frontiera Adriatica’ promossa dal Comune in collaborazione con l’Istituto Storico per la Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca (ISREC) e la Provincia di Lucca. Interverranno Stefano Bucciarelli storico dell’ISREC e Aligi Soldati esule da Pola che porterà la propria testimonianza.

Capannori, 3 febbraio 2023