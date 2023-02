Giorno del Ricordo, Giovannetti: “Conservare la memoria”

Con la deposizione di una corona d’alloro al monumento “L’unione per la vita”, installato in Largo Martiri delle Foibe e la benedizione impartita da Don Messias, l’amministrazione comunale di Pietrasanta ha reso il proprio omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. “Sono trascorsi ottant’anni – parola del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – e dobbiamo impegnarci ancora di più a conservare la memoria di questa tragedia. Senza memoria non si costruisce il futuro e non si evita che gli errori e gli orrori del passato si ripresentino. E non è un’ipotesi remota: pensiamo solo alla guerra che, ormai da un anno, semina morte e distruzione ai confini dell’Europa”.

Alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, hanno partecipato assessori e consiglieri comunali, autorità militari e membri di diverse associazioni del territorio versiliese.