GIORNO DEL RICORDO: DEPOSTA UNA CORONA PER LE VITTIME DELLE FOIBE

SERAVEZZA – Il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini ha deposto questa mattina una corona di alloro al parco pubblico di Ranocchiaio, dedicato alle vittime delle Foibe, agli esuli istriani, fiumani e dalmati.

“Un omaggio che il Comune di Seravezza ha voluto fare in questa giornata dedicata al ricordo – commenta il presidente Pellegrini – per mantenere viva la memoria di quei tragici fatti e perché la storia sia sempre monito per il futuro”.