Giorni drammatici per la mia Regione, soprattutto in Romagna, e da Bologna al mare tantissime le zone allagate, con frane, smottamenti, con strade e ponti chiusi.

A causa di una quantità d’acqua caduta in poche ore pari aun quinto di quella che cade in un anno, 15 corsi d’acqua del nostro territorio hanno superato il livello rosso, rompendo gli argini in diversi punti invadendo campagne e città che si trovano in situazioni drammatiche.

Tutta la Romagna è a rischio fino al bolognese: tante le città e paesi allagati, Cesena è in ginocchio, Forlì, Bagnacavallo, Faenza, Bologna stessa ha diverse strade allagate.

Le mareggiate ostacolano il versamento dei fiumi al mare…le frane ormai non si contano più ed è proibitivo mettersi in viaggio verso i territori collinari.

Si sta chiudendo ora l’autostrada A 14 a San Lazzaro di Savena per allagamenti.

Quello che stiamo vivendo è un disastro di proporzioni inimmaginabili

…e le piogge, continuano ancora…