Giornate intense per Il Cnsas Liguria! Da levante a ponente si susseguono gli interventi di soccorso, tra malori nelle cinque terre e biker nel finalese. Durante la 24h di finale l’attività congiunta tra Grifo e squadre di terra ha scongiurato complicazioni che potevano essere fatali per uno dei partecipanti, colto da dolore toracico durante la gara. A levante, la moltitudine di turisti che affollano i sentieri delle cinque terre ha fatto alzare la media delle chiamate per infortuni e malori, alle quali il cnsas ha sempre prontamente risposto