Giornate Fai, tanti visitatori a Borgo a Mozzano e San Cassiano di Controne

VALLE DEL SERCHIO – Le giornate del Fai d’autunno del 14 e15 ottobre hanno aperto le porte anche in provincia di Lucca di luoghi unici e meravigliosi. In Valle del Serchio grande successo all’appuntamento con la Rocca di Borgo a Mozzano, anche per numero di partecipanti. Sono stati quasi in 400 coloro che hanno visitato l’antichissimo borgo.

Altro luogo del Fai è stato San Cassiano di Controne nel comune di Bagni di Lucca con la sua bellissima Chiesa e proprio in questo luogo, all’interno dell’oratorio, anche un rinnovato Museo di Arte Sacra.

fonte noitv

La chiesa di San Cassiano è tra le più visitate e apprezzate della provincia in quanto vero e proprio scrigno di tesori; tanti sono i bassorilievi sia all’interno che all’esterno che caratterizzano questo edificio e lo rendono di interesse nazionale, per cui ottima e azzeccata la scelta del Fai di accendere i riflettori su questo edificio di culto.

Da alcuni mesi è stato rinnovato e arricchito il museo di arte sacra che si trova a due passi dalla chiesa, oltre a varie preziosità , ospita anche il famoso cavaliere riconducibile forse a San Martino; opera attribuita a Jacopo della Quercia:

In questi anni in molti a San Cassiano si sono adoperati per la salvaguardia di questo patrimonio e oggi vedere tante persone e il museo rinnovato vede tra i più soddisfatti Don Franco Vitali.