GIORNATE FAI D’AUTUNNO: ANCHE IL CAMELIETO DI S.ANDREA DI COMPITO TRA I LUOGHI DA VISITARE IL 16 e 17 OTTOBRE

C’è anche il Camelieto del Compitese tra i luoghi da visitare in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, giunte alla decima edizione, che si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 ottobre. Il Giardino d’eccellenza di Sant’Andrea di Compito è stato infatti inserito dal FAI tra i 600 luoghi italiani da visitare in occasione della manifestazione. La visita in programma dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 e è riservata ai soci FAI e a coloro che intendono associarsi e si inserisce nell’ambito della quinta mostra della camelia Sasanqua a Fioritura autunnale.

Ai visitatori sarà data l’occasione di scoprire curiosità e particolarità delle camelie presenti nei vari terrazzamenti.Il percorso partirà dall’entrata del Camellietum e terminerà al teatro all’interno dello stesso Camelieto. Per partecipare è necessaria la prenotazione al seguente link https://faiprenotazioni. fondoambiente.it e il possesso del Green Pass.

“L’inserimento del Camelieto tra i luoghi di interesse da visitare in occasione delle Giornate FAI d’autunno è un riconoscimento alla bellezza e all’importanza di questo giardino d’eccellenza che si estende su un’area di oltre 10 mila metri quadrati e accoglie al suo interno numerose varietà di camelie a cui si aggiungono, di anno in anno, nuove piante provenienti da tanti paesi europei ed extra europei-spiega l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Un evento che valorizza l’intero Borgo delle Camelie e Capannori per il quale intendiamo ringraziare il Fondo Ambiente Italiano”.

Domani (sabato 16 ) e domenica 17 ottobre prosegue anche la quinta mostra della camelia Sasangua a fioritura autunnale con il seguente programma: ore 10.00 – 18:00 Visita libera al Camelieto (non guidata); ore 10-11-14-15-16 e 17 Visita botanica guidata al Camelieto con passeggiata lungo l’anello di Collelungo fino al Belvedere; ore 10.30-12-14.30-16.30 Cerimonia giapponese del tè a cura dell’Associazione Iroha di Firenze (è richiesta la prenotazione); ore 10.00-18.00 Le Cooperative di Comunità Toscane presentano l’olio extravergine prodotto nel territorio di appartenenza; Ex Temporanea di Fotografia sul tema “Autunno nel Camelieto e dintorni, Olive nel Compitese” a cura del Gruppo Fotografico “Il Prisma” di Scandicci (FI): le opere saranno presentate alla mostra del 2022. Nell’area eventi del Camelieto sarà visitabile la mostra di foto di Paesaggi Toscani del Gruppo Fotografico “Il Prisma” di Scandicci (FI).