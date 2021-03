Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid

Domani (18 marzo), in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid che verrà istituita dal Senato quest’oggi, il Comune di Lucca, insieme agli altri comuni italiani, posizionerà le bandiere a mezz’asta per rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari che in tutta Italia si sono impegnati con grande professionalità e dedizione per salvare vite umane.

Alle 11.00, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi, il sindaco Alessandro Tambellini, insieme agli altri sindaci d’Italia, sarà davanti alla sede del Comune di palazzo Orsetti con la fascia tricolore, per osservare un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz’asta.

