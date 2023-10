GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

F@Mu 2023

Visite guidate tra i racconti dell’Archivio, cantastorie, laboratori e narrazioni, ispirati al tema “Apriti Museo!”, sono in programma domenica 8 ottobre al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico per la 10° Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo promossa da F@Mu, con il patrocinio del Ministero della Cultura: un giorno in cui poter godere dei musei in modo speciale, un’esperienza straordinaria per tutta la famiglia.

Dalle 16 alle 18 sarà possibile seguire la visita guidata al Museo, anche tramite l’utilizzo di audio guide, e ascoltare fole e storie della tradizione orale per tutta la famiglia, raccontate dalla voce di Andrea Campoli; inoltre Andrea Bertei narrerà, alla maniera dei vecchi cantastorie, I due fratelli, una storia trasmessa oralmente dagli anni trenta del secolo scorso fra le truppe italiane in Africa; i bambini dai 4 ai 12 anni potranno partecipare al laboratorio di Teatro delle Ombre con le figure dell’immaginario a cura di Silvia Talassi, per avvicinarsi a questa tecnica e creare insieme la figura del Serpente Devasto e farla poi muovere grazie al gioco delle ombre. In chiusura, i bambini saranno invitati a partecipare al Concorso F@Mu a premi, lasciando un disegno o un breve elaborato scritto sull’esperienza della loro giornata al Museo.

L’ingresso e i laboratori sono gratuiti; è necessario prenotare al link: https://bit.ly/museofamiglia.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Ducale 4, San Michele

Piazza al Serchio – Lucca

Cell. 351 952 7312

E.mail info@museoimmaginario.net

https://museoimmaginario.net