GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE

Giovedì 25 alle 21 il Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia organizza una video conferenza su Facebook ‘Guardiamo Oltre’

Il 19 febbraio è stata la Giornata Nazionale del Braille, il metodo che da sempre è sinonimo di inclusione.

Per l’occasione il Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia organizza giovedì 25 febbraio alle 21 una videoconferenza in diretta su Facebook con il Prof.Antonio Guidi Responsabile Nazionale del Dipartimento. Sarà necessario accedere al link https://www.facebook.com/antonio.guidi.355

“Temi molto cari alla nostra leader Giorgia Meloni _ evidenzia Chiara Benedusi Responsabile Provinciale di Lucca del Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia _ e a numerose persone: per questo estendo a tutta la provincia l’invito a partecipare alla discussione. Il codice Braille è il metodo di scrittura per ciechi (ma anche di lettura e, più in generale, di comunicazione) ideato agli inizi del XIX secolo. Rappresenta la reale possibilità dei non vedenti e degli ipovedenti di potersi a tutti gli effetti integrare nella società, superando gli ostacoli che il loro problema inevitabilmente comporta. Questi soggetti, infatti, utilizzando la tavoletta braille ed i suoi simboli (univoci e condivisi a livello mondiale), sono in grado di lavorare, di esprimersi e di comunicare tra loro oltrepassando ogni tipo di barriera sociale, culturale e fisica. Il metodo braille, dunque, non è altro che un efficientissimo strumento di inclusione e di abbattimento di qualsiasi tipologia di barriera linguistica e culturale presente nel nostro pianeta; non è infatti da sottovalutare il fatto che è uno strumento di comunicazione univoco in tutto il mondo e, per tale ragione, nonostante la sua antica nascita, viene ancora considerato un metodo importantissimo e molto attuale”.