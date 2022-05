Giornata nazionale contro l’omofobia, bifobia e la transfobia un incontro con Vladimir Luxuria a Palazzo Pretorio domenica 15

Domenica 15 maggio alle ore 18, nel loggiato di Palazzo Pretorio, in piazza San Michele in Foro a Lucca, si terrà “Lucca città dei diritti” un incontro con Vladimir Luxuria e con l’assessore regionale Alessandra Nardini in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. A partire dalle ore 17 sarà organizzata una ‘biblioteca vivente’ a cura del Gruppo Echo con le associazioni del territorio. La manifestazione ha il patrocinio della Rete Re.A.DY che raggruppa gli enti locali italiani impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni a cui dal luglio 2019 ha aderito anche il Comune di Lucca aprendo così la strada alla realizzazione di una serie di iniziative e azioni in tema sul territorio sostenute dalla Regione Toscana.