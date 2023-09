GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2023:

GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2023: VENERDÌ 29 SETTEMBRE, ALLA CROCE VERDE DI LUCCA UNA GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE, CON VISITE CARDIOLOGICHE E DIABETOLOGICHE, SCREENING PER L’EPATITE C, INCONTRI SULLA SICUREZZA STRADALE E DIMOSTRAZIONI DI SOCCORSO CON DAE.

Venerdì 29 settembre 2023, in occasione della Giornata mondiale per il cuore 2023, presso la sede centrale della Croce Verde di Lucca (v.le Castracani 468/D) si terrà una serie di incontri e visite all’insegna della prevenzione, organizzata dal sodalizio in collaborazione con Acat Lucca, Associazione Amici del Cuore di Lucca e Associazione Lucchese Diabetici.

Su due turni, uno mattutino (dalle 9:00 alle 12:30) e uno pomeridiano (dalle 14:30 alle 17:00), le quattro associazioni saranno a disposizione della cittadinanza mettendo al servizio degli interessati le proprie competenze. Sarà dunque possibile ottenere una consulenza diabetologica offerta dall’Associazione Lucchese Diabetici; Acat Lucca fornirà consigli e indicazioni relativi alla sicurezza stradale, mentre la Croce Verde di Lucca effettuerà screening gratuiti per la prevenzione dell’Epatite C e darà dimostrazioni pratiche di come utilizzare un defibrillatore, in caso di malore. Infine, l’Associazione Amici del Cuore di Lucca sarà presente con il proprio CardioCamper, per effettuare elettrocardiogrammi e visite cardiologiche, destinate soprattutto a persone meno abbienti, per garantire a chiunque il diritto alla salute.