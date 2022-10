Giornata mondiale della salute mentale:

Giornata mondiale della salute mentale: quando il cinema diventa un mezzo di superamento dello stigma e del pregiudizio psichiatrico

Doppia iniziativa il 10 e il 12 ottobre per stimolare una riflessione

In occasione della giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), la Società Medico Chirurgica Lucchese e la Fondazione Mario Tobino, in collaborazione con l’associazione culturale Salvemini, l’associazione Lucchese Arte e Psicologia, il Centro Studi e Ricerche Guglielmo Lippi Francesconi e l’associazione di promozione sociale Archimede di Lucca, promuovono un doppio appuntamento con il cinema, per stimolare la riflessione sul tema in particolare con i giovani.

“La presenza a Lucca di giovani registi indipendenti che propongono tematiche che hanno un risvolto clinico e sociale ha indirizzato le associazioni lucchesi – sottolineano gli organizzatori – , che ormai da anni sono in rete per la promozione della salute mentale ed il superamento dello stigma psichiatrico, a sponsorizzare e sostenere opere come “Bigger than Life” di Samuele Zangara, che tratta l’argomento del suicidio giovanile, e “La Giostra” del regista lucchese Simone Arrighi, imperniato sul tema del morbo di Alzheimer e della difficoltà di assistenza, da parte dei familiari.

Il 10 ottobre, alle ore 10, del mattino cortometraggio “Bigger Than life“, verrà proiettato in una classe dell’Istituto Enrico Fermi di Lucca, commentato da esperti, con l’obiettivo di stimolare negli studenti, accompagnati da insegnanti, un approfondimento del tema attraverso un’interazione diretta con lo stesso regista. Il film trattala delicata problematica delle condotte autolesive nelle fasce giovanili.

“Da tempo – sottolinea Daniela Melchiorre presidente della Società Medico chirurgica Lucchese -, con il dottor Enrico Marchi, grazie alla collaborazione con importanti associazioni del settore presenti sul territorio ed in particolare con la Fondazione Tobino siamo impegnati in una serie di iniziative, ad indirizzo formativo, divulgativo e clinico scientifico in medicina e chirurgia, con particolare attenzione alle problematiche socio sanitarie della popolazione e del mondo giovanile”.

Nel primo pomeriggio, alla Fondazione Mario Tobino, un gruppo di operatori della cooperativa sociale “La Salute”, parteciperà alla proiezione del cortometraggio “La Giostra“, alla presenza del regista Simone Arrighi, portando la loro diretta esperienza professionale. Alla proiezione seguirà una visita al vecchio Ospedale Psichiatrico di Maggiano.

Un secondo momento di approfondimento si terrà il 12 ottobre, alle 21, all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (in piazza San Martino n°7) con la proiezione aperta al pubblico del cortometraggio “La Giostra”, del regista Lucchese Simone Arrighi che ha girato l sua opera interamente tra Lucca e Pescaglia, raccontando in uno spaccato estremamente suggestivo, le difficoltà dei familiari nell’accogliere e assistere la patologia psichica e comportamentale delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

L’incontro aperto al pubblico con ingresso libero e vuole stimolare un dibattito sulla tematica che viene presentata sullo schermo.