Giornata Mondiale della Croce Rossa: viene esposta la bandiera

a palazzo Santini e stasera porta Elisa si illumina di rosso

Una delegazione dell’organizzazione benefica è stata accolta questa mattina (8 maggio) in Comune dal sindaco Pardini.

Stamani, 8 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa che ogni anno celebra il lavoro dei milioni di volontari che quotidianamente e in tutti i Paesi svolgono a favore delle persone più indifese e in difficoltà, una delegazione della Croce Rossa comitato di Lucca ha consegnato al sindaco la bandiera dell’organizzazione, che resterà esposta fuori palazzo Santini per tutta questa settimana.

La delegazione della Croce Rossa era composta dal presidente Fabio Bocca, dal vicepresidente Giuseppe Lembo, dal rappresentante del corpo militare, sottotenente commissario Alessandro Cinquini e da due volontari. Per il Comune, oltre al sindaco Mario Pardini, erano presenti il vicesindaco e assessore al volontariato Giovanni Minniti, il consigliere con delega alla sanità Alessandro Di Vito e il consigliere Giovanni Ricci.

Per festeggiare i volontari della Croce Rossa questa sera Porta Elisa si illuminerà di colore rosso. L’intento è di ricordare a tutti i cittadini l’opera svolta da questo movimento fondato da Henry Dunant, soprattutto, ma non soltanto, in situazioni di crisi e guerre, e avvicinare così la cittadinanza a questa associazione benefica.

