Giornata mondiale dei poveri, iniziative in tutta la diocesi

Domenica 13 novembre si celebra la sesta Giornata mondiale dei poveri. Una domenica fortemente voluta da Papa Francesco che richiama, ogni singolo cristiano e tutte le comunità, a fare i conti con i fratelli e le sorelle più povere e con il nostro stile di vita. Nella nostra diocesi, grazie all’impegno di Caritas diocesana, varie sono le iniziative attorno a questa Giornata. A partire da giovedì 10 novembre sarà possibile imbattersi nella campagna “Da vicino è più facile capire”: si tratta di una installazione di sei totem su sagrati di diverse chiese della diocesi che, se letti da lontano, mostrano un appellativo dispregiativo rivolto a persone in situazione di vulnerabilità, ma da vicino rivelano la storia di queste persone. Tutte le storie sono ispirate a persone che Caritas conosce realmente.

L’iniziativa nasce dalle parole del messaggio con cui Papa Francesco, richiamando l’esortazione Evangelii gaudium e l’enciclica Fratelli tutti, ha indetto la Giornata mondiale dei poveri quest’anno: “Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri […]. Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale. È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione di quelle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri e tanto meno inserita in un progetto che unisca i popoli”. Sempre giovedì 10 novembre alle ore 21 ci saranno tre veglie di preghiera presso l’Auditorium dell’Oratorio Giovanni Paolo II (Sant’Anna – Lucca), la Chiesa della Resurrezione di Nostro Signore (Varignano – Viareggio), e il Duomo dei Santi Pietro e Paolo a Castelnuovo di Garfagnana. Le veglie vedranno la trasmissione in diretta della riflessione di dell’arcivescovo Paolo Giulietti, che presiederà la celebrazione a Sant’Anna. Sabato 12 e domenica 13 novembre dalle ore 15 ci sarà «Ganzo fest» mostra mercato con aperitivo e musica a «Daccapo. Sistema di Riuso Solidale» in via Stipeti 33, Coselli, Capannori. Domenica 13 novembre alle ore 17 a Marlia sarà celebrata una messa presieduta dall’Arcivescovo in occasione dei 10 anni di mensa della carità nella parrocchia.

Dal 14 novembre poi inizia la terza edizione di Olio bòno, la raccolta solidale delle olive presso gli uliveti della Piana di Lucca. L’olio raccolto sarà offerto alle famiglie seguite dai Centri di Ascolto Caritas nei mesi a venire. Venerdì 18 novembre presso la Curia Arcivescovile ci sarà la presentazione del progetto “A tutto sport” dopo il positivo crowdfunding sulla piattaforma Eppela, con il sostegno di Fondazione Il Cuore si Scioglie. Sarà l’occasione per tracciare un bilancio della raccolta fondi e condividere le prospettive sulla realizzazione del progetto nei prossimi mesi. Sabato 19 novembre alle 17.30 presso la Parrocchia della Migliarina – Terminetto si terrà l’iniziativa “Benvenuti in Casa San Giacomo”, inaugurazione dell’appartamento di comunità, servizio e autonomia per giovani impegnati nell’Anno di Volontariato Sociale. Infine, da mercoledì 23 a giovedì 25 novembre ci sarà la partecipazione di Caritas diocesana alla Settimana dei diritti dei bambini e degli adolescenti presso Villa Bottini, Lucca, iniziativa promossa da Unicef.