Campagna del Fiocco Bianco – 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donneTutte le iniziative sulla Piana di Lucca

Presentato questa mattina a Palazzo Orsetti il programma degli eventi della Campagna del Fiocco Bianco – 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che raccoglie gli eventi organizzati dai Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica con la collaborazione di molte istituzioni e associazioni del territorio. Erano presenti la presidente del Consiglio comunale di Porcari Francesca De Toffol, le assessore alle politiche di genere e ai diritti dei Comuni di Lucca Ilaria Vietina, di Altopascio Valentina Bernardini, di Capannori Serena Frediani, di Montecarlo Simona Pieretti, le presidenti delle Commissioni Pari opportunità di Lucca Paola Soncini, di Capannori Alice Pani ed Emiliana Martinelli presidente Fidapa Lucca.

LUCCA – 22 novembre ore 18:00 Biblioteca Civica Agorà – “Per ammazzarti meglio” di Ilaria Bonuccelli, presentazione libro. 23 novembre ore 21:00, Auditorium Istituto Boccherini “La Polizia dialoga con la lirica: il lungo percorso verso la parità di genere” con il tenore Enrico Iviglia in concerto. 25 novembre piazza San Salvatore ore 10:00 saluti e letture alla panchina rossa a seguire in piazza Anfiteatro letture alla panchina rossa. 25 novembre ore 11:00 nel loggiato di Palazzo Pretorio incontro con le autorità Forze dell’Ordine, Codice Rosa, Commissione pari opportunità della Provincia, Fidapa Lucca, consegna riconoscimenti a donne e uomini impegnati per l’equità di genere e il bene comune. 25 novembre ore 17:30 – cinema Astra – proiezione film “Come un uragano senza identità” di Roberta Mucci. 26 novembre ore 17:00 Palazzo Ducale – sala Tobino “Una luce per l’Afghanistan” convegno a cura di Fidapa. 27 novembre ore 16:00 piazza San Francesco ‘Libere di Navigare‘ a cura di Maschile-Plurale. 27 novembre ore 17:30 Centro Bucaneve Santa Maria a Colle “Il limone negli occhi” di Sonia Reali, presentazione libro. 28 novembre ore 15:30 campo sportivo di San Quirico di Moriano inaugurazione panchina rossa. 1 dicembre Teatro del Giglio ore 21:00 “The Afghan Project” con Mashal Arman concerto. 3 dicembre ore 17;00 Centro civico del Piaggione – ‘Libere di Navigare‘.

ALTOPASCIO – 25 novembre ore 10:00 piazza Gamsci inaugurazione panchina rossa realizzata dagli studenti dell’Istituto comprensivo di Altopascio a seguire ‘La violenza sulle donne ci riguarda‘ letture. 25 novembre ore 15:00 Spianate Parco Don Palandri canti e ritrovo alla panchina rossa con gli studenti della scuola primaria a cura del CCN di Spianate e Avis.

CAPANNORI – 22 novembre ore 18.00 auditorium Pardi del Polo Culturale Artèmisia di Tassignano, ‘Questo non è amore‘ conferenza sulla violenza di genere in collaborazione fra Comune – Questura di Lucca- Asl Toscana Nord Ovest. 25 novembre ore 11:00 Parco di Capannori inaugurazione panchina rossa in collaborazione con Coordinamento Donne Spi-Cgil Provincia di Lucca. 25 novembre ore 17.30 Stadio di Marlia Flashmob ‘Insieme allo sport contro la violenza di genere‘ con le associazioni sportive del territorio. Dal 25 novembre Campagna di sensibilizzazione ‘Pane, amore e…non violenza‘ panettieri distribuiranno il pane in buste di carta dedicate alla prevenzione dei fenomeni di violenza di genere. Dal 25 novembre al 4 dicembre Museo Athena di Capannori ‘What Were You Wearing?- Com’eri vestita?” mostra a cura dell’Osservatorio per la Pace di Capannori – Amnesty International Gruppo 201 Lucca e Lillero.

MONTECARLO – dal 22 al 28 novembre l’Istituto Pellegrini Carmignani sarà illuminato di rosso. Dal 25 novembre Dal 25 novembre Campagna di sensibilizzazione ‘Pane, amore e…non violenza‘. 27 novembre ore 15:00 via Nuova inaugurazione panchina rossa lettura di testi dalla psicologa Piera Teglia, accompagnati da alcuni musicisti della Filarmonica di Montecarlo.

PORCARI – 21 novembre dalle 10:00 alle 18:00 nel Centro commerciale ‘La Torretta’ ‘Svuota l’armadio e non solo’ vendita di beneficenza, il cui ricavato andrà interamente al Centro Antiviolenza Luna. Dal 25 novembre Campagna di sensibilizzazione ‘Pane, amore e…non violenza‘. 25 novembre ore 10:00 Auditorium Da Massa Carrara docu-spettacolo sul tema del contrasto alla violenza di genere e dibattito sulla violenza di genere. Mattinata dedicata alle classi dell’ISISS Piana di Lucca – Benedetti di Porcari.

VILLA BASILICA – 25 novembre inaugurazione panchina rossa nel centro di Villa Basilica.