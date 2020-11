Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

PIETRASANTA – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, ha designato il 25 novembrecome data della ricorrenza della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”invitando i governi, le organizzazioni internazionali, e gli enti locali a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica a quella che oggi è, giustamente, considerata una vera e propria emergenzaIn un momento storica delicato, come quello che stiamo vivendo, dove l’emergenza pandemica da COVID-19 ha costretto le famiglie a passare gran parte del tempo dentro le mura di casa, ci sono stati dei peggioramenti ad una situazione già critica. Nella “Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio” della Commissione d’Inchiesta sul femminicidio del Senato, viene riportato che le condizioni di isolamento, convivenza forzata, restrizioni alla circolazione e instabilità socioeconomicahanno comportato per le donne e per i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica.

Dalle relazioni della Commissione emerge anche che il calo delle denunce e degli accessi ai PS non significano purtroppo che la violenza contro le donne sia in regressione, ma sono invece il segnale di una situazione nella quale le donne vittime di violenza rischiano di trovarsi ancora più esposte alla possibilità di controllo e alla aggressività del partner maltrattante. Per contrastare questa emergenza, i governiegli enti locali si sono mobilitati per organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica. Cosìcomela Regione Toscana che ha incrementato il contributoeconomico e il proprio supporto ai centri antiviolenza e alle case rifugio per l’assistenza alle donne vittime di violenza, impegnandosi con aiuti sempre maggiori neipercorsi di riabilitazione,intervenendo sul sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;Riteniamo quindi indispensabile il contributo dell’amministrazione comunale di Pietrasanta, in primis sulla sensibilizzazione sultema e al contempo con una serie di azioni concrete che permettano alle donne vittime di violenza di poter essere aiutate.Si richiede quindi, con apposita mozione presentata, al Sindaco e alla Giunta Comunale di impegnarsi a inserire nella homepage del sito web istituzionale e dare adeguata pubblicità del numero unico antiviolenza 1522.

Servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.Inserire nella homepage del sito web istituzionale e dare adeguata pubblicità alla app Youpoldel Ministero dell’Interno, app con la quale è possibile trasmettere messaggi e immagini direttamente alla Polizia di Stato, segnalazioni georeferenziate che vengono ricevute dalla Questura competente. Attivare uno sportello di ascolto per facilitare l’assistenza e il soccorso alle donne vittime di violenza, in accordo e supporto ai centri antiviolenza. Ed infine di installare, in un luogo visibile e di passaggio del Comune, una panchina rossa, con apposta la targa informativa del numero unico antiviolenza 1522, un segnale riconoscibile e duraturo come è avvenuto in altre realtà.

Ogni anno, la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ci ricorda che c’è ancoranecessità di lavorare affinché si arrivi ad una piena e completa parità di genere, che passa attraverso la lotta alla violenza contro le donne di tipo fisico, sessuale, psicologico ed economico. Edeve essere un richiamo affinchéle donne denuncino i comportamenti violenti prima che sia troppo tardi, per questo il comune deve fare la sua parte e mettersi in condizione di poter garantire sicurezza a chi ne ha bisogno