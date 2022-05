Giornata Internazionale dei bambini scomparsi. 25 maggio 2022

I cortili di Palazzo Ducale si tingono di azzurro

Il 25 maggio ricorre la Giornata Internazionale dedicata ai “Bambini scomparsi”,

ricorrenza che, dal 1983, viene celebrata ogni anno in ricordo del piccolo Ethan

Patz, rapito a New York il 25 maggio 1979.

La ricorrenza vuole evidenziare quanto il fenomeno sia diffuso.

Ogni anno in Italia scompaiono alcune migliaia di minori. I dati a livello

nazionale del Commissario Straordinario del Governo per le persone

scomparse evidenziano che ogni giorno in Italia scompaiono in media 33 minori

Molti di loro vengono ritrovati o fanno rientro spontaneamente nelle loro

abitazioni ma all'appello ne mancano ancora tanti.

.“Quando scompare un minore, contatta immediatamente le forze di polizia,

chiama il numero unico europeo 112 o rivolgiti al più vicino ufficio di polizia,

perché denunciare subito è fondamentale: ogni minuto che passa diventa più

difficile rintracciare il minore” dichiarano il Prefetto di Lucca Francesco Esposito

e il Presidente della Provincia Luca Menesini, che congiuntamente hanno

deciso di illuminare di azzurro i cortili di Palazzo Ducale.

La finalità è quella di mantenere costante l'attenzione su questo fenomeno,

creando una forte sensibilità e richiedendo la collaborazione della cittadinanza,

perché insieme possiamo aiutare e proteggere le persone più vulnerabili.

Lucca, 24 maggio 2022

Il Capo di Gabinetto

Trimarchi