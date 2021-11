GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE:GIOVEDÌ PANCHINE ROSSE A PONTESTAZZEMESE E A MULINA

Stazzema_ Giovedì mattina sarà la frazione di Pontestazzemese ad essere al centro della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso la collocazione di una panchina rossa, mentre, nel pomeriggio saranno interessate le frazioni di Mulina e di Cardoso, frazione in cui si concluderanno le iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2021. In Italia quotidianamente si compiono 89 reati di genere ( dato della Polizia) mentre 109 sono state le donne uccise durante questi undici mesi del 2021. Alle 17, sul piazzale della chiesa di San Rocco di Mulina, sarà dunque collocata, come a Pontestazzemese, una seconda panchina rossa. La scelta del luogo è simbolicamente molto appropriata ricordando che a Mulina, 77anni fa, figure femminili come Claudina Sirocchi e Teresa Menguzzo e le loro rispettive bambine Elena Menguzzo e Colombina Graziella Colombini furono vittime della violenza nazifascista e che 6 anni prima le operaie Garbati Sara e Puliti Cesira persero la vita a seguito dell’esplosione della polveriera Pocai, insediamento industriale per la fabbricazione di esplodenti che era attivo nella frazione, così come i miccifici, dove la manodopera femminile era predominante. La chiusura della giornata internazionale contro la violenza sulle donne proseguirà alle 18 presso il Palazzetto di Cardoso con l’intervento dell’assessora alla cultura Serena Vincenti e, a seguire, il dialogo tra il sindaco di Massarosa Simona Barsotti e la giornalista Melania Carnevali e proiezione del film “Io ci sono