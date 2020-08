Giornata di fuoco nel Pistoiese per i nostri tecnici impegnati in quattro interventi di recupero. Il primo, all'interno dell'Abetone Gravity Park, per un biker infortunato a seguito di una caduta. La squadra ha raggiunto il ferito e lo ha stabilizzato in attesa dell'Elisoccorso Pegaso 1 che ha effettuato il recupero. La seconda attivazione invece è arrivata dalla vetta del Monte Libro Aperto, dove una giovane si è ferita ad un arto inferiore durante un'escursione. La ragazza è stata messa in barella e trasportata a spalla dai tecnici fino alla strada dove attendeva l'ambulanza. Sempre per un infortunio ad arto inferiore, una signora è stata recuperata da una squadra nella frazione di Malocchio (comune di Buggiano). Infine l'ultimo incidente, nuovamente all'Abetone nella zona della Foce delle Nubi, per un'escursionista con una lesione provocata da una caduta. La squadra dell'Appennino ha raggiunto l'infortunata e una volta stabilizzata è stata spostata sulla pista, nel punto più idoneo per il recupero effettuato dall'Elisoccorso Pegaso 3. Tutti gli interventi sono stati risolti in collaborazione e sinergia con le squadre del Soccorso Alpino Guardia di Finanza. Video del recupero di Pegaso 3.

Pubblicato da Soccorso Alpino e Speleologico Toscano – CNSAS su Domenica 23 agosto 2020