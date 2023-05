Giornata dell’ostetrica – La presidente della federazione nazionale: “Complimenti alle ostetriche di Livorno per lo splendido messaggio video”

Livorno, 8 maggio 2023. “Ero con te. Sono con te, sarò con te”. Il video messaggio realizzato per la Giornata internazionale delle ostetriche ha riscosso i complimenti di Silvia Vaccari, presidente nazionale della Federazione degli ordini della professione di ostetrica (Fnopo).

“A nome del Comitato Centrale e mio – scrive la massima carica di rappresentanza degli ordini – desidero ringraziare tutte le ostetriche di Livorno per lo splendido messaggio video che è stato realizzato e divulgato in occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica tenutasi il 5 maggio 2023. Per il secondo anno sono riuscite a trasmettere passione per la professione, senso di appartenenza alla famiglia professionale delle ostetriche, competenza. Si prega di estendere a tutte le vostre collaboratrici i più sentiti ringraziamenti, augurandovi di mantenere sempre questo entusiasmo”.

“Le ostetriche assicurano alle donne il diritto di essere in mani sicure e di non essere più lasciate sole – si legge nel messaggio arrivato oggi dalla presidenza della Fnopo – dall’adolescenza all’età matura, dalla pianificazione della gravidanza fino ai mesi successivi alla nascita. Grazie infinite”.

“Ricevere questo messaggio ci ha fatto un enorme piacere – dice Cinzia Luzi, direttrice della struttura Assistenza ostetrica dell’Azienda USL Toscana nord ovest – la Fnopo, infatti, insieme agli ordini territoriali, vigila sulla deontologia, tutela l’indipendenza ed il decoro di chi svolge questa professione ed è il massimo rappresentante nazionale della categoria. Per cui, leggere queste parole ci fa sentire parte di una più grande comunità di professionisti di cui siamo contente di aver sapute interpretare lo spirito al meglio”.

Il video, realizzato per rappresentare i momenti in cui la donna viene accolta e sostenuta dall’ostetrica in tutte le fasi della sua vita, si apre con la rapida successione dei volti delle operatrici e degli operatori sanitari che, con frasi semplici e dirette, si rivolgono alle madri, ai padri, alle donne a cui sono stati, sono e saranno vicini in uno dei momenti più delicati della vita.

Il video è visibile sul canale You Tube dell’Azienda USL Toscana nord ovest al link https://www.youtube.com/ watch?v=wgy6hLtkwCs

In allegato foto della dottoressa Silvia Vaccari, presidente nazionale della Fnopo.

