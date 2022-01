GIORNATA DELLA MEMORIA: LE INIZIATIVE PER LE SCUOLE SUPERIORI

E UN ANGOLO A TEMA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE

SERAVEZZA – Una Giornata per fare memoria del passato e per trarne il dovuto monito, con una particolare attenzione alla formazione dei giovani. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale aderisce alla Giornata della Memoria del 27 gennaio, attraverso due iniziative rivolte agli studenti dell’Istituto “Marconi”.

Il primo appuntamento è in programma giovedì alle ore 11 alle Scuderie Granducali con lo spettacolo teatrale “Scalpiccii sotto i platani” di e con Elisabetta Salvatori.

Uno spettacolo rappresentato per la prima volta a Palazzo Mediceo nell’aprile del 2003, e ancora oggi molto richiesto in tutta Italia, che propone un toccante spaccato della quotidianità vissuta a Sant’Anna prima della strage, sulle note popolari del violino di Matteo Ceramelli.

Il secondo appuntamento è con il webinar “Attraversando Auschwitz – Un percorso didattico-digitale per condividere le memorie”, che offre l’opportunità di effettuare una visita virtuale al museo statale di Auschwitz-Birkenau, a cura di Michele Andreola, guida italiana al Museo dell’eccidio.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana con il Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, sarà aperta dai saluti istituzionali di Vanna Boffo, direttrice del dipartimento universitario, da Alessandra Nardini, assessore regionale all’istruzione e all’università, e da Gianfranco Bandini del laboratorio Public History of Education dell’Università fiorentina.

Gli studenti, in questi giorni dedicati alla memoria, potranno quindi assistere a una visita virtuale ai campi di concentramento e ad un seminario dell’Università di Firenze, coordinato da Stefano Oliviero e Luca Bravi, al quale interverrà Micaela Frulli.

“Abbiamo pensato a questi due appuntamenti per gli studenti dell’Istituto Marconi – spiega Vanessa Bertonelli, assessora alle politiche culturali e alle scuole superiori – in quanto offrono una visione attenta su due drammi che hanno segnato profondamente la storia. Da una parte i campi di sterminio e dall’altra un eccidio che ci ha toccati molto da vicino, ovvero la strage di Sant’Anna di Stazzema che viene appunto raccontata in questa toccante opera di Elisabetta Salvatori”.

Ma non solo, per sensibilizzare i giovani e, più in generale, i frequentatori della biblioteca comunale “Sirio Giannini”, è allestito da oggi fino a sabato prossimo “L’angolo della memoria”. Uno spazio della biblioteca dedicato ai libri che hanno come tema l’Olocausto, con lo scopo di sensibilizzare alla lettura e, al contempo, di conoscere più a fondo il patrimonio librario.