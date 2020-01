Giornata della memoria, le iniziative a Massarosa

La sezione di Massarosa di ANPI terrà una pubblica iniziativa nelle scuole del territorio per celebrare la Giornata della Memoria. In particolare sarà allestita una mostra dal titolo “Porrajmos” incentrata sulle deportazioni e le violenze ai danni di ebrei, rom e sinti. I pannelli saranno ospitati nella scuola media di Massarosa durante la prossima settimana, per poi essere spostati successivamente nella scuola di Piano di Conca.

Si ricorda inoltre che il Comune di Massarosa celebrerà il Giorno della Memoria con una rappresentazione teatrale in scena al teatro Vittoria Manzoni domenica 19 e lunedì 20 gennaio con uno spettacolo che omaggia tutte le vittime delle guerre. Si tratta di “Esisto ancora… per non dimenticare”, portato in scena dal Piccolo Teatro Sperimentale. Lo spettacolo andrà in scena domenica 19 gennaio alle ore 18 al teatro Vittoria Manzoni di Massarosa e sarà aperto a tutti. La mattina dopo, il 20 gennaio, bis della rappresentazione alle 8.30 e alle 10.30 per i ragazzi delle scuole accompagnati dai loro insegnanti.