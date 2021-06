L’edizione 2021 di MemoFest, il festival della memoria di Palazzo Mediceo, si conclude domani (domenica 27 giugno) con una lunga giornata ricca di temi, spunti di riflessione ed interessanti ospiti.

Il primo appuntamento è al mattino, alle 9:30, con l’insegnante di yoga Silvia Tagliagambe. Con lei, un dialogo e un momento di pratica yoga focalizzati sulla memoria e sulla “comprensione discriminante” del ricordo, inteso non come coazione a ripetere, abitudine assopita e comoda, bensì come un bagaglio collocato nel suo contesto da cui trarre informazioni da adattare al presente: non dimenticare, né al contrario ripercorrere ciecamente, ma trovare una terza via di lucidità consapevole.

Alle 18:30 a Palazzo Mediceo saranno ospiti Maura Gancitano e Andrea Colamedici (I Tlon) per parlare di “Memoria e filosofia” e per riflettere, confrontandosi con l’autore, sull’opera “Mr. Arbitrium” di Emanuele Giannelli. Tlon è un progetto di divulgazione culturale fondato dai filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano. Con una Scuola di Filosofia, una casa editrice, una libreria teatro e un’enorme community virtuale, Tlon mescola cultura alta e bassa, analizzando bisogni e significati del nostro tempo e mettendo in connessione l’ambiente accademico con il mondo pop.

Alle 19:30 si parlerà di diritti, in particolare nel mondo del lavoro. Ospiti di MemoFest saranno infatti Azzurra Rinaldi e Maura Latini: la prima è docente universitaria, economista, ricercatrice e direttrice della School of Gender Economics dell’Università di Roma Unitelma Sapienza; la seconda è amministratrice delegata di Coop Italia, azienda nella quale ha iniziato a lavorare partendo dai punti vendita.

MemoFest 2021 si chiuderà alle 21:30 con lo spettacolo teatrale “Le vie del Buddha” di Stefano Sabelli. Il recital trae spunto dal viaggio compiuto da Sabelli con Vittorio Sgarbi e Alain Elkann a fine 2001 nella Valle di Bamiyan, in Afghanistan, dopo la distruzione dei Buddha della Montagna ad opera dei talebani: un’intensa riflessione sul rapporto sviluppatosi nei secoli fra Oriente e Occidente lungo la Via della Seta.

Tutti gli eventi di MemoFest sono ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria da effettuare esclusivamente via email scrivendo a: info@memofest.it . Per alcuni eventi è già stato raggiunto il numero massimo di spettatori ammissibili ed è attiva una lista d’attesa.

MemoFest, il primo Festival della Memoria in Italia, è organizzato dall’Associazione culturale “Il Giardino delle Parole” in collaborazione con il Comune di Seravezza e la Fondazione Terre Medicee e con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, The Lands of Giacomo Puccini e Unicoop Tirreno.