Giornata conclusiva del Pianeta Terra Festival: il sindaco Pardini incontra il ministro Giovannini

Nella giornata conclusiva del Pianeta Terra Festival, che ha visto la città di Lucca per quattro giorni protagonista a livello nazionale per il dibattito e gli approfondimenti sulle tematiche socio-ambientali legate alla sostenibilità, il sindaco Mario Pardini ha incontrato il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ospite e relatore della manifestazione. Insieme hanno partecipato ad un pranzo, alla presenza di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Luca Menesini, presidente Provincia di Lucca, Marcello Bertocchini, presidente FCRL, Giuseppe Laterza e Stefano Mancuso.

Successivo, nel primo pomeriggio, il collegamento con Ester Duflo, Premio Nobel, per una video conferenza di approfondimento sulle questioni ambientali ed i cambiamenti climatici in corso.

Salutando la manifestazione, con la promessa di un rinnovo del progetto, che vedrà Lucca ancora protagonista, il sindaco Pardini ha poi dichiarato:”Saluto con grande orgoglio il successo di questa prima edizione del Pianeta Terra Festival, per l’impegno e la sensibilità dimostrata da Lucca nell’accogliere una manifestazione dedicata a tematiche così importanti per il tempo che viviamo.

Ringrazio Editori Laterza e Fondazione Cassa di Risparmio per avere scelto la nostra città, tutti gli illustri relatori per aver ribadito chr la difesa del Pianeta è una missione comune, per ognuno di noi.

Una cosa ho notato, in questa quattro giorni così intensa e varia: tutti hanno fatto riferimento ai figli.

A loro appartiene un domani che non è scritto, ma che si costruisce oggi, sul presente.

Abbiamo parlato tutti dei figli perché il nostro più grande desiderio è assicurare loro un futuro degno di questo nome.

Io stesso spero che i miei figli ricevano un Pianeta migliore di quello che abbiamo trovato noi.

I miei figli amano i film della Marvel, siamo nella città del fumetto e di solito quando si parla di salvare il mondo il pensiero corre subito all’immaginario pop dei supereroi, ma per salvare il mondo non c’è bisogno di essere Superman o Batman, basta applicare nella normale quotidianità piccoli accorgimenti di tutela e rispetto per il Pianeta che ci ospita, che è vivo e sta soffrendo.

In questo senso, questo evento ci ha indicato ancora meglio la direzione da seguire.

È con grande piacere quindi che oggi annunciamo un rinnovo triennale del progetto, che vedrà ancora il Pianeta Terra Festival protagonista a Lucca.

La rivoluzione per la sostenibilità continua, perché il domani che dobbiamo costruire insieme non è solo una prospettiva, ma un’opportunità. La più grande della storia”.