Giorgio del Ghingaro – Per quanto è possibile voglio camminare nella bellezza.

Lavoro per questo.

La bellezza non è solo decoro, cura della città e del territorio, ma anche educazione, correttezza, serietà.

Me ne voglio stare fuori dalle rabbie e dai livori, dalle bugie e dalle diffamazioni, voglio governare libero, senza lusinghe interessate e senza ricattini più o meno nascosti di questo o di quello.

In questi lunghi anni da sindaco ci sono riuscito e non ci penso neanche lontanamente a cambiare proprio ora.

Punto primo: interesse generale della città e non dei tanti particulari

Punto secondo: non mi faccio tirare la giacca da nessuno, tanto meno da qualche giornalista.

Punto terzo: ho un programma da rispettare e non ho tempo per le bischerate che vengono in mente a qualcuno.

Punto quarto: attenzione a chi ha bisogno, a chi soffre, a chi è in difficoltà.

Punto quinto: bellezza, bellezza, bellezza!