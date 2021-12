GIORGIO DEL GHINGARO – Lockdown per i no vax! L’epidemia avanza ma con meno virulenza. I vaccini fanno da diga all’espansione de Covid in forma grave.

Dai dati emerge con chiarezza che le vere problematiche in ospedale sono costituite dai non vaccinati, che affollano inevitabilmente anche le farmacie e i centri dedicati ai tamponi.

Non capisco come una minoranza del 10 per cento di no vax, possa tenere in apprensione e mettere in difficoltà una maggioranza del 90 per cento di cittadini rispettosi della loro salute, di quella degli altri e dei principi della sanità pubblica.



Lo scorso anno di questi tempi cominciarono le vaccinazioni ed eravamo in lockdown tutti, ora che le vaccinazioni stanno proseguendo di buona lena con numeri davvero altissimi, è necessario, secondo il mio modesto parere, un lockdown per coloro che, per scelta, decidono di non vaccinarsi.



Se davvero non si vuole rendere il vaccino obbligatorio si faccia almeno chiarezza sul tema di chi puó o non puó fare determinate cose nella società e nella comunità.

Come è giusto (per alcuni) non ledere la libertà dei no vax, è altrettanto corretto (per gli altri) non ledere quella dei sì vax, che peraltro sono il 90 per cento della popolazione.