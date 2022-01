LA STANZA DEL SINDACO

Una stanza accessibile da remoto, un luogo virtuale dove ricevere privatamente in modo da non rallentare l’azione amministrativa: questo quanto è stato chiesto e predisposto per il sindaco Giorgio Del Ghingaro che già da domani potrà essere al lavoro, esattamente come fosse in ufficio, ovviamente nei tempi e nei modi compatibili con il decorso della malattia.