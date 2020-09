Con la nostra partecipata Mover abbiamo asfaltato 140 chilometri di strade, rifatto 6 chilometri di marciapiedi e costruito 16 chilometri di piste ciclabili. Poi abbiamo voluto riqualificare totalmente Piazza Puccini per dare il segno tangibile della bellezza. Una mole enorme di interventi nonostante gli anni di dissesto.

Ma come sempre noi programmiamo e abbiamo già stabilito una miriade di lavori per il prossimo futuro. Un pezzo alla volta sistemeremo ogni angolo di Viareggio e Torre del Lago.

Potevamo fare di più? Certo, si puó sempre fare di più e meglio, ma garantisco che l’impegno è totale e penso che il cambiamento della città sia sotto gli occhi di tutti, eccetto di chi non lo vuol vedere. Come sempre per noi parlano i fatti.