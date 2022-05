GIORGIO DEL GHINGARO – “Chi è causa del suo mal…”

Già, tirano in ballo il famoso detto e non l’opposizione strumentale che hanno fatto, finita sfortunatamente per loro nel nulla, con vari ricorsi bocciati dal tar o dal consiglio di stato, che ovviamente avevano indotto coloro che si erano aggiudicati il bando pubblico di Project financing a rallentare la corsa e aspettare gli eventi (non s’investono certo dieci milioni con ricorsi pendenti).

Lamentarsi di qualcuno o di qualcosa, ma mai guardare in casa propria, valutare le proprie responsabilità, questo mai. Oggi sono esattamente due anni da quando il consiglio comunale ha approvato la procedura di Project Financing per la ristrutturazione completa del Mercato di Viareggio, ma i lavori non sono ancora potuti iniziare.

Invece di “governo ladro” suggerirei di urlare:

“Chi è causa del suo mal pianga se stesso”!