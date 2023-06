GIOIA E GLORIA: CEFA SEI IN PROMOZIONE!

Triplete per Coach Rocchiccioli dopo i successi con Under 17 e squadra femminile. Grandini Mvp. Capitan Lana lascia?

Il Centro Computer Cefa Basket sale in Promozione. I gialloneri non sbagliano il match point casalingo e chiudono la finale con Sparta 2007 davanti al caldo e numeroso pubblico di casa vincendo nei secondi finali, dopo una gara tutta a rincorrere, per 44 a 41. È una vittoria incredibile quella confezionata dalla società del presidente Vincenzo Suffredini. Un percorso inaspettato che ha portato la squadra a tornare in quella Promozione che post Covid era stata “rifiutata” proprio per far crescere un progetto con tanti giovani inseriti in prima squadra e ripartire quindi dalla Prima Divisione. E se già era stata sorprendente la scorsa stagione, con la vittoria del campionato sfuggita in gara 3 delle finali, quest’anno il Cefa sale in Promozione al termine di un’annata difficile per i tanti infortuni che hanno determinati alti e bassi in stagione. Bassi come le due sconfitte proprio con Sparta 2007 nel girone, ma che hanno segnato una svolta che ha permesso a gli uomini di Rocchiccioli di saper chiudere la finale in due sole gare andando a vincere a Cantagallo e poi chiudendo a Castelnuovo. Michele Rocchiccioli è uno dei volti del successo. Classe 1984, allenatore praticamente da sempre nel mondo Cefa, era già nella storia della società per aver conquistato il primo titolo ufficiale vincendo quello regionale con l’Under 17. Si era ripetuto poi portando in serie B la squadra femminile. Mancava solo il successo con la squadra Senior maschile e ora è arrivato. «Ho preso questo gruppo due anni fa dopo la Pandemia – dice Rocchiccioli – la sfida era inserire i ragazzi dell’Under 19 e anche ragazzi più piccoli che partecipano agli allenamenti. Sono tornati anche i senior ed è nato un mix capace di conquistare la finale dello scorso anno e vincere quest’anno. Sono felicissimo e lo sono per tutti questi ragazzi e per tutta la gente del mondo Cefa che ci è sempre vicina». E il palazzetto dello sport era davvero stracolmo per festeggiare la squadra e forse salutare anche il capitano Massimiliano Lana che ha annunciato di voler chiudere con questo successo. «Magari darò una mano a Michele e Saverio (Sergiampietri, il primo assistente di Rocchiccioli, nda), ma ora voglio solo far festa». C’è chi pensa che il capitano sarà ancora al fianco dei suoi compagni nel prossimo campionato. In una serata difficile per alcuni leader, bene in difesa un po’ meno in attacco, l’Mvp della gara è stato il giovane Mauro Grandini (classe 2004). Non solo è stato l’unico a saper segnare nei primi minuti del match, ma nel finale ha firmato l’aggancio e poi il sorpasso dalla lunetta catturando il decisivo rimbalzo offensivo proprio su un suo errore ai liberi. Tra le lacrime di gioia, quelle del dirigente Francesco Bonini, anima della squadra.

La partita. Come in gara 1, il Cefa parte male. Gli avversari sembrano avvertire meno tensione e sono più efficaci in attacco chiudendo il primo quarto sul 16 a 8 in proprio favore. La musica non cambia nella seconda frazione. I due Angelini non si sbloccano: Andrea segna solo dalla lunetta, Simone non riesce a togliere la virgola. Ci pensa il giovane Guidi con sei punti consecutivi a tenere il Cefa a galla (23-28). Il terzo quarto è un’altalena che vede nel finale il Cefa accorciare fino al 33-34 grazie ai primi punti di Simone, una pesante tripla di Tosoni e una magia di Tardelli. Sembra tutto apparecchiato per una volata, ma il Cefa si blocca e non segna per ben 7 minuti! Ne mancano tre e sette secondi sul cronometro quando Simone Angelini sblocca il punteggio portando la squadra sul 35-38. A 40 secondi dalla fine Sparta è ancora avanti (39-41) e ha il possesso in mano, ma la difesa del Cefa si stringe sugli avversari rubando palla. Ancora Simone fa solo 1 su 2 dalla lunetta, ma ancora la difesa chiude le speranze di Sparta con il Cefa che si trova sotto di 1 e palla in mano a 17 secondi dalla fine. A 10 secondi ecco il fallo su Grandini che dalla lunetta mette il tiro del pareggio poi sbaglia il secondo ma conquista il rimbalzo subendo un nuovo fallo. Stavolta è due su due e Cefa quindi avanti per la prima volta nel match: 43-41 e circa 8 secondi sul cronometro. Qui gli avversari chiamano due time out, ma il gioco disegnato finisce incredibilmente con una palla sparata contro il muro consegnando la vittoria al Cefa.

Centro Computer Cefa Basket – Sparta 2007 44-41 (8-16; 23-28; 33-34)

Ferrari, Tosoni 3, Angelini A 7, Angelini S 10, Guidugli, Lana 1, Tardelli 3, Ferrando 2, Guidi 6, Rosellini, Grandini 12, Bertolini. All. Rocchiccioli – Sergiampietri.