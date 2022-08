Giochi: il volume d’affari in Italia e in Toscana

Giochi: il volume d’affari in Italia e in Toscana

Tra lotterie, slot e scommesse, il settore dell’intrattenimento non manca certo di attrazioni, nemmeno da noi. Nel 2014 l’Italia era il quinto Paese al mondo per gioco d’azzardo e di conseguenza il fatturato annuale del settore appare ancora oggi piuttosto considerevole. Complice l’avvento dell’online, i numeri sono aumentati sensibilmente negli ultimi anni e a testimoniarlo è anche il “Libro Blu” stilato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oggi anche chi si trova nella terza età gioca con assiduità e contribuisce a portare l’indotto nazionale verso i 100 miliardi di euro. I dati non sono sempre costanti, ma sono abbastanza per capire che ormai il gioco è una realtà ben consolidata anche nello Stivale.

Non tutti, comunque, giocano con serialità. Quasi il 50% dei giocatori si attiva per semplice curiosità, mentre in pochi sposerebbero le attività ludiche per divertirsi o per svagarsi. Come risultato si ottiene che già nel 2018 un italiano su 3 giocava d’azzardo favorendo le entrate dello Stato. Nel 2004 il quadro normativo che regolamenta il gioco aveva iniziato ad essere più rigido, ma la contemporanea apparizione dei primi device non ha impedito di produrre una mole di gioco notevole. All’inizio del terzo millennio la spesa complessiva superava di poco i 20 miliardi all’anno, oggi si va tranquillamente oltre il centinaio. 17 miliardi di euro derivano proprio dal fatturato del gioco online, che ha reso più eterogenea l’utenza stessa, coinvolgendo sempre più donne.

I target di giocatori sono variabili. C’è chi spende pochi euro al mese e chi arriva a scommetterne anche 200. La mole di gioco è favorita anche dagli orari delle piattaforme digitali, che risultano accessibili in qualsiasi momento della giornata. Questo significa che anche chi non vive in prossimità di sale vere e proprie o vuole tentare la fortuna mentre si ritrova con la testa sul cuscino ha gli strumenti per farlo. Ciononostante, alcuni giochi tradizionali che si praticano dal vivo non sono ancora passati di moda. Ne è un chiaro esempio la lotteria, per la quale sono arrivati 15 miliardi e mezzo di ricavi erariali solo nell’ultimo anno.

Il settore può conoscere ancora notevoli sviluppi a livello nazionale, ma nel frattempo i dati relativi alle singole regioni italiane appaiono piuttosto chiare. Lombardia, Piemonte e Abruzzo registrano i numeri più alti di tutti e in genere si spende di più nelle aree settentrionali rispetto a quelle meridionali. Da quelle parti quasi tutti gli avventori delle sale sanno come si gioca alle slot machine: basti pensare che la quantità di apparecchiature AWP presenti in Lombardia è pari ai 2/3 di quelli installati tra tutte le regioni del Sud. Se si rapporta il numero delle apparecchiature a quello degli abitanti di ogni regione, si scopre però che, oltre che la Lombardia, sono Molise, Sardegna e Abruzzo a vantare più slot di tutti.

Secondo il succitato Libro Blu, le regioni come la Toscana, invece, si attestano sulla media nazionale di un’apparecchiatura ogni 226 abitanti. Proprio la Toscana può essere presa come esempio tra le regioni che tendono a non strafare per quanto riguarda il gioco. La spesa media regionale è di 640 euro e oltre il 38% degli abitanti gioca almeno una volta nell’arco dell’anno solare. C’è una curiosa discrepanza tra giocatori e giocatrici: i primi, infatti, calano con l’avanzare dell’età, mentre l’utenza femminile è più in là con gli anni.