Giochi d’acqua: in bici tra Serchio e Giardini Reali

SABATO 30 APRILE 2022 ALLE ORE 10:00

Comodamente in sella alla propria bicicletta percorreremo i sentieri sterrati lungo le sponde del fiume Serchio e osserveremo le sue caratteristiche naturali e la sua storia.

Pedalando lungo la ciclopista attraverseremo le sue golene e arriveremo ai giardini di Villa Reale dove potremmo osservare il parco ricco di piante e giochi d’acqua: testimonianza dei vari stili dei giardini dal seicento all’ottocento.

La guida si riserva sin d’ora la facoltà di modificare l’itinerario in funzione delle condizioni meteo o se la sicurezza del gruppo lo rendesse necessario.

INFO TECNICHE

Il percorso si sviluppa per 20 km a/r su strade bianche, carrarecce e strade sterrate, alcuni tratti, su pista ciclabile.

Non presenta difficoltà tecniche in quanto non ha dislivello, quindi adatto a tutti, basta essere in buono stato di salute e buona forma fisica.

E’ possibile partecipare con la propria bicicletta oppure può essere noleggiata in loco al momento della prenotazione.

Si consiglia per le persone poco allenate di utilizzare una bicicletta con pedalata assistita (e-bike) che può essere noleggiata in loco.

PROGRAMMA

Ritrovo ore 10.00 (il luogo verrà comunicato al momento dell’iscrizione) consegna delle bici.

Inizio dell’escursione verso le ore 10:30 rientro previsto, intorno alle 17:00.

ATTREZZATURA

Zainetto giornaliero con pranzo al sacco e almeno un litro e mezzo di acqua (è possibile comprare cibo e bevande in loco)

Caschetto protettivo obbligatorio (possibilità di affitto in loco).

Abbigliamento sportivo a strati, giacca anti vento e scarpe da escursionismo o impermeabili (può esserci fango). Portare qualcosa di impermeabile su cui sedersi per fare picnic.

Per chi porta la propria bicicletta deve avere una camera d’aria e una bomboletta riparaforature al seguito.

Pantaloncini da ciclismo con rinforzo (consigliati, ma non obbligatori).

Normative COVID-19 per partecipare vi saranno mandate all’atto della prenotazione.

serve il Green Pass

N° minimo di partecipanti 5- max 15

COSTO € 32

LA QUOTA COMPRENDE

Tour guidato con Guide Ambientale Escursionista.

Biglietto ingresso ai giardini di Villa Reale

Assistenza tecnica e meccanica d’emergenza.

non è inclusa la bici che può essere affittata in loco.

Sara Plastino 3497623903

(guida ambientale ed esperta botanica )

Linda Ragghianti 3406458146

(guida ambientale e ciclista)