Ginnastica ritmica – La Versilia sul tetto d’Italia

GINNASTICA RITMICA – La Versilia sul tetto d’Italia. Si e ‘ conclusa a Folgaria, in Trentino, l’ultima e la più avvincente gara di ginnastica ritmica dell’anno per la società Ginnastica “Raffaello Motto” di Viareggio. Un’oro e un bronzo per chiudere il 2021. Un luglio con il botto per le Motto.

Tre giorni di gare con un avvicendarsi, sulla pedana dello splendido Palaghiaccio trasformato in un palazzetto, di 800 ginnaste che si sono scontrate su tre categorie: Allieve Giovanile e Open. Solo 12 in tutta Italia le individualiste che hanno gareggiato nel Campionato Assoluto, dove si sono decise le due ginnaste per le Olimpiadi di Tokio. La Motto conquista la medaglia d’Oro nella categoria allieve, bronzo nella Giovanile e 4° posto nelle Open per una spiacevole perdita di un cerchio fuori pedana, che pregiudica il podio e forse l’oro.

Campionesse d ‘Italia le allieve: Eleonora Barsanti, Rachele Galletti, Noemi Guglielmi, Clara Lo Bosco, Daiana Pucci. Dai comuni di Pietrasanta (EB) Viareggio e Seravezza. Che vediamo ritratte nelle immagini di premiazione. Avevano già vinto alla Selezione Regionale lo scorso mese. Gruppo 2009

Da questo vivaio ci sono allieve di grande rilievo e futuro nella ginnastica ritmica di federazione, dalle quali emergono atlete di alto livello.

Medaglia di bronzo: Martina Bonuccelli, Olga Lucchesi, Vittoria Pratelli, Arianna Pescaglini , Isabel Puccinelli, e il capitano Chiara Puosi, riserva non in campo per completamento del tesseramento Viola Pannacci.

Categoria Open Juna Campomagnani, Arianna Musetti, Sofia Ponticelli, Sofia Sicignano, Linda Viani e Benedetta Barsotti. Complimenti davvero a tutte le atlete e alle loro istruttrici. Un segnale forte di ragazze che con duro sacrificio ed impegno raggiungono risultati eccellenti.