GINNASTICA DOLCE: AL VIA DAL MESE DI OTTOBRE I CORSI RISERVATI AGLI OVER 65

“Questo tipo di iniziative sono molto importanti – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Seveso – poiché rappresentano una forma di esercizio fisico semplice e vantaggioso per tutte le età, in grado di migliorare la qualità della vita, oltre a favorire l’autonomia e l’inclusione. Voglio quindi ringraziare Giovanna Telga per la disponibilità nel portare avanti questa iniziativa e la chiesa dei frati di Vittoria Apuana per aver messo a disposizione i propri spazi.”