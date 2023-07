Gigio Donnarumma e la compagna aggrediti e rapinati per mezzo milione di euro in casa: in ospedale per accertamenti

Gigio Donnarumma, portiere del Milan, della Nazionale italiana e oggi del PSG. è stato aggredito insieme alla compagna in uno dei quartieri più ricchi di Parigi, a due passi dall’Eliseo ed ancora meno dagli Champs Eliyseès.

Gigio ha scelto di vivere nell’8° arrondissement, in uno dei viali più prestigiosi della capitale francese, ad un km dal palazzo dell’Eliseo, uno dei luoghi apparentemente più sicuri e monitorati del Paese di Macron.

Invece qui, ha vissuto una notte di incubo, nel cuore di uno dei quartieri più ricchi e sicuri di Parigi. Gianluigi Donnarumma infatti ha scelto di vivere nell’VIII arrondissement di Parigi, in rue de Berri, ossia una via di prestigio della capitale francese, che incrocia gli Champs Elysées e si trova a circa un chilometro dal palazzo dell’Eliseo, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica, il luogo in teoria più sicuro del Paese. Eppure non è bastato per evitare una rapina violenta, da parte di un gruppo di malviventi, fuggiti con un bottino stimato ad almeno mezzo milione di euro. Il portiere della nazionale, benché sotto shock, partirà comunque domani per la tournée in Giappone con il Psg.

Gigio Donnarumma però, è solo l’ultimo di una lunga serie di calciatori a vedere violata la propria abitazione dai ladri. Solo nel 2022 era stata la volta di DiMaria e Theo Hernandez.

Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante sono stati sorpresi in piena notte, svegliati intorno alle 3 dalla presenza in camera da letto dei malviventi, entrati dal tetto dell’appartamento all’ultimo piano di rue de Berri. Subito aggrediti e intimiditi, hanno anche subito qualche colpo e sono sotto shock: Gigio ha riportato un paio di ferite lievi alla testa, e poi sotto la minaccia di una pistola è stato legato come la ragazza, assistendo così alla razzia della loro casa: portati via soldi, borse, orologi, gioielli. Solo più tardi le due vittime sono riuscite a liberarsi e a trovare rifugio in un hotel poco distante, che ha avvertito le forze dell’ordine. Mentre Donnarumma e la compagna sono stati accompagnati in ospedale per normali accertamenti, prima di tornare di nuovo in hotel. Il portiere in ogni caso partirà domani con la squadra per andare in tournée in Giappone e Corea del Sud. Da capire invece se oggi parteciperà alla prima amichevole con il Le Havre.

Resta il fatto che si tratta di una delle rapine più violente capitate a un giocatore del Psg, nonostante Gigio avesse scelto appunto di vivere non in una lussuosa villa in periferia, come gran parte dei suoi compagni di squadra, ma in pieno centro, in uno dei quartieri più controllati di Parigi. L’ottavo arrondissement è una zona di ministeri e ambasciate, oltre che di negozi di marchi di alta moda, e tra le più frequentate dai turisti, quindi costantemente monitorata da militari e pattuglie di polizia, anche del commissariato situato ad appena qualche decina di metri da casa Donnarumma.