MANI E VOCE – TOUR ESTATE 2021 – Gigi D’Alessio alla rassegna Villa Bertelli Live

Il cuore melodico di Napoli a Forte dei Marmi

Domenica 22 agosto ore 21.30 Teatro estivo

Necessari Green pass o test antigenico rapido o molecolare negativo entro le 48 ore precedenti l’evento

La canzone melodica italiana fa tappa a Forte dei Marmi con il suo interprete più amato: Gigi D’Alessio, che torna a suonare dal vivo con il tour Mani e Voce. L’appuntamento è alla rassegna Villa Bertelli Live domenica 22 agosto alle 21.30 sul palco del teatro estivo, dove l’artista partenopeo presenterà i suoi intramontabili successi. Un assolo al pianoforte, che riproporrà le emozioni della sua inconfondibile musica e dei più famosi brani, frutto di una tradizione canora partenopea, in grado di unire classicità e cambiamento. D’Alessio ha esportato il suo stile melodico in giro per il mondo, liberandolo dai lacci della localizzazione territoriale.

Un percorso importante, che lo ha condotto dalle esibizioni nelle feste di matrimonio ai palcoscenici dei teatri e negli stadi di tutto il mondo. “È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani – ha dichiarato D’Alessio nella presentazione del tour- e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali.

Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte, e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro! Vi aspetto questa estate per un grande abbraccio e perché oggi più che mai insieme potremo gridare: Non mollare mai!”.

