Giardino d’Inverno Villa Bertelli – La magia della voce. Dal dramma al melodramma

Spettacolo di teatro e musica. Shakespeare e non solo

Maestro Cesare Goretta al pianoforte,

Marzio Giossi baritono e Edoardo Siravo attore

Domenica 9 gennaio ore 17.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso a pagamento 10 euro. Necessaria prenotazione 0584 787251

La magia della voce. Dal dramma al melodramma è lo spettacolo di teatro e musica, che sarà di scena nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi domenica 9 gennaio alle 17.00. L’evento rientra nella rassegna L’altra Villa, promossa dal Comitato Villa Bertelli. Protagonisti di questa performance, dove verranno recitati monologhi di Shakespeare, ma non solo, alternati con le arie d’opera ispirate ai monologhi stessi, saranno il Maestro Cesare Goretta al pianoforte, il baritono bergamasco di chiara fama, con oltre 35 anni di carriera Marzio Giossi e il noto attore e regista romano Edoardo Siravo, protagonista a teatro, cinema e tv di tantissimi spettacoli. La rappresentazione sarà divisa in due parti, ciascuna delle quali introdotta da un brano pianistico.

Programma:

Aprite un po’ quegli occhi da Le Nozze di Figaro di Mozart

Oh, de’ verd’anni miei da Ernani di Verdi

Per me giunto è il dì supremodal Don Carlos di Verdi

Cortigiani, vil razza dannata dal Rigoletto di Verdi

La seconda parte è dedicata a Shakespeare con:

È sogno o realtà?dal Falstaff di Verdi

Era la notte, Cassio dorma dall’ Otello di Verdi

Pietà, rispetto, amore dal Macbeth di Verdi.

Necessari: prenotazione 0584 787251, green pass rafforzato e mascherina Fp2.