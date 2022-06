Giardini della Versilia, il 25 giugno si inaugura il nuovo polo fieristico Open day con le opere di Fernando Mangone

Giardini della Versilia, il 25 giugno si inaugura il nuovo polo fieristico Open day con le opere di Fernando Mangone – L’imprenditore Lanza: “Come gesto di serietà cedo la galleria”

Pietrasanta – Ora è ufficiale: il 25 giugno i Giardini della Versilia inizieranno un nuovo corso grazie all’ambiziosa scommessa dell’imprenditore campano Armando Lanza, legato da oltre 20 anni alla nostra terra e pronto ad avviare il suo progetto di un polo fieristico. Il taglio del nastro è stato fissato alle 10 con un Open day nell’avveniristica struttura in via Aurelia sud 107, in zona Portone, evento che darà al pubblico la possibilità di seguire l’allestimento della mostra dell’artista Fernando Mangone. Curato dal professor Luciano Carini, il work in progress dell’esposizione sarà moderato dal professor Massimo Lucidi. Un primo passo in vista dell’apertura a pieno regime, quando i Giardini della Versilia apriranno le loro porte accogliendo i visitatori in un’atmosfera immersa tra arte, natura e scienza, per un totale di cinque ettari nel segno della sostenibilità e del fascino del territorio. Avviata nel 2008 dalla famiglia Giovannelli di Massa, l’attività da un paio d’anni era in disuso e Lanza l’ha da poco rilevata con l’obiettivo di farla vivere attraverso eventi da promuovere tutto l’anno. Anche per questo motivo l’imprenditore, di 46 anni, ha deciso di fare un passo indietro cedendo la galleria inaugurata sei mesi fa a Pietrasanta in via Garibaldi, nel quartiere di Porta a Lucca. “Siamo al lavoro – spiega – per fare dei Giardini della Versilia il polo più rappresentativo dell’arte italiana. Per fare goal avremo bisogno della collaborazione di galleristi, artisti, artigiani e delle istituzioni di Pietrasanta. Al fine di sgomberare il campo da qualsiasi conflitto d’interessi ho deciso, a malincuore, di cedere la ‘galleria Lanza’ nonostante l’enorme successo che sta riscuotendo. È il gesto più significativo che posso compiere per dimostrare che le mie intenzioni sono serie e concrete. Ubi maior, minor cessat”. I dettagli del nuovo progetto saranno svelati la prossima settimana.