Giovani portieri crescono al “Pedonese” di Marina di Pietrasanta, scelto dall’iconico numero 1 e capitano della Nazionale italiana Gianluigi Buffon, campione del mondo nel 2006, per un camp estivo della Football Academy che porta il suo nome e che si concluderà a fine mese.

“Per il terzo anno consecutivo ospitiamo con grande piacere le attività della Buffon Academy – ha ricordato l’assessore allo sport Andrea Cosci, che ha fatto gli onori di casa insieme al presidente onorario del Pietrasanta Calcio, Serafino Coluccini – a riprova della forte attrattività che, grazie al lavoro di riqualificazione e recupero intrapreso dal 2018 e tuttora in corso, hanno raggiunto i nostri impianti sportivi, sempre più gettonati dai campioni di ogni disciplina”.

Come il velocista Samuele Ceccarelli, un habitué al “Falcone e Borsellino” per gli allenamenti su pista e che dopo l’oro continentale indoor sui 60 metri ha messo in bacheca un altro trofeo, salendo sul gradino più alto dei 100 agli Europei a squadre di atletica leggera. A lui e al tecnico Marco Del Medico i complimenti dell’assessore Cosci e di tutta l’amministrazione comunale.