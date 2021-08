Flette del 6,5 per cento il trend settimanale di nuovi casi Covid – 4506 rispetto ai 4828 casi della settimana tra l’8 e il 14 agosto – e si abbassa anche l’indice di contagio rispetto alla settimana scorsa. “Per la prima volta da sei settimane si registra una pur leggera flessione nel numero dei contagi – rileva Eugenio Giani -; complessivamente l’indice dei contagio si abbassa a 123 positivi su 100mila abitanti rispetto ai 131 della settimana scorsa”.

Il presidente considera anche che “le terapie intensive oggi registrano un pareggio tra ingressi e uscite, mentre i ricoveri aumentano di sole 3 unità: tutto ciò denota comunque una stabilizzazione del contagio e delle ospedalizzazioni, alla quale corrisponde chiaramente il successo della campagna di vaccinazione che qui in Toscana si avvia a raggiungere il 70 per cento delle prime dosi sulla popolazione complessiva”.

Dati, spiega Giani, “oggettivi e che rafforzano la determinazione sulla necessità di vaccinarsi, ignorando le continue provocazioni che arrivano. Andremo avanti nella campagna proiettandoci a questo punto sui più giovani, in modo che la maggior parte della popolazione scolastica sia pronta per il ritorno a scuola”.

“Con il progressivo rientro dalle vacanze stimoleremo sempre di più la facilità di accesso agli hub – dichiara il presidente -: la Toscana è settima a livello nazionale per numero di vaccinati in relazione alla popolazione per la prima dose”. Un elemento in più per rafforzare la linea della Toscana: “Vaccinare il più possibile il prima possibile”