Giallo di Peio, è stato omicidio colposo o volontario? Oppure c’era un terzo uomo?

Per ora non si viene a capo dell’omicidio del 24enne, ucciso con un colpo ravvicinato.

Morte collegata al suicidio dell’altro cacciatore che ha lasciato però un biglietto, non chiaro, in cui chiede di non essere incolpato di atti che non ha commesso. Più probabile, quindi, l’incidente di caccia, ma al momento restano in campo tutte le ipotesi.

Si attendono a breve, forse già domani, i risultati balistici del Ris sui fucili di Massimiliano Lucietti, il 24enne morto domenica mattina 31 Ottobre nei boschi sopra Celledizzo, e del 59enne Maurizio Gionta, cacciatore ed ex guardia forestale che ha ritrovato il corpo del giovane e poi, secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, lunedì mattina si è tolto la vita. I primi riscontri – spiega la procura di Trento – fanno propendere per un incidente di caccia.

Tuttavia restano ancora in piedi le ipotesi sia di un omicidio colposo che volontario.

Data la complessità dell’indagine, non si può escludere neppure la presenza di una terza persona.

D.V.