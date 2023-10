Valle del Serchio, 30 ottobre 2023 – Un incremento record del 68% degli interventi chirurgici eseguiti in Valle del Serchio nel periodo tra gennaio e ottobre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2019, epoca pre-covid, con conseguente abbattimento delle liste d’attesa.

Lo straordinario risultato è stato ottenuto in particolare con l’arrivo del nuovo direttore facente funzioni della Chirurgia della Valle, Antonio Sgambelluri, proveniente da Lucca, che nel mese di marzo 2023 ha raccolto il testimone di Massimiliano Dal Canto, andato in pensione il 28 febbraio scorso, incrementando ulteriormente il trend già in crescita degli anni precedenti.

Nei primi 10 mesi di quest’anno sono infatti già stati eseguiti quasi 1.100 interventi contro i 642 del 2019. Numeri davvero importanti, avvalorati anche dai riscontri positivi ricevuti da parte della cittadinanza, che si rivolge con sempre più fiducia al presidio ospedaliero della Valle del Serchio.

Molteplice la tipologia di interventi che viene svolta: in questi mesi 50 sono stati gli interventi di chirurgia maggiore, di cui 23 resezioni di colon; 200 sono stati invece gli interventi di chirurgia laparoscopica, in particolare per colecisti e appendiciti; per la cosiddetta chirurgia di parete da segnalare 44 laparoceli e 310 ernie; gli interventi proctologici sono stati 62, mentre quelli di ecografia interventistica 20. Circa 380 sono state inoltre le prestazioni di chirurgia ambulatoriale.

L’unità operativa di Chirurgia generale guidata dal dottor Sgambelluri si è quindi rinnovata e rilanciata e sta svolgendo un fondamentale lavoro per tutta la zona, migliorando anche i suoi percorsi e adeguandosi costantemente alle nuove tecniche, sia per quanto riguarda la chirurgia laparoscopica avanzata che per quella “open”.

“Siamo molto soddisfatti – evidenzia Antonio Sgambelluri – del lavoro svolto in questo 2023 e degli attestati di stima che stiamo ricevendo dalla popolazione, della Valle del Serchio e non solo.

Con il mio team e grazie al contributo della direzione di presidio e dei colleghi (medici, infermieri, tecnici) delle altre specialità ospedaliere, con cui collaboriamo quotidianamente, stiamo raggiungendo l’obiettivo di incrementare e consolidare l’attività della nostra unità operativa, facendo squadra e mettendo a frutto le professionalità, le competenze e le dotazioni strumentali presenti”.

“Sono soddisfatta di questi risultati – sottolinea la direttrice generale Asl Maria Letizia Casani – soprattutto in un periodo come questo in cui stiamo cercando di valorizzare le professionalità presenti nelle cosiddette zone interne e in cui stiamo portando avanti importanti, insieme ad altri enti e associazioni, progettualità importanti come il Proximity Care, in grado proprio di venire incontro alle esigenze della popolazione di questi territori. Sono tutti segnali dell’attenzione e degli investimenti che abbiamo messo in campo per gli ospedali di Castelnuovo e Barga e per i servizi territoriali. In questo caso abbiamo registrato in questo 2023 un aumento consistente dell’attività e una maggiore attrattività della struttura di Chirurgia e per questo ringrazio il dottor Sgambelluri, i suoi collaboratori e tutto il personale sanitario che, con disponibilità e impegno, lavora quotidianamente per garantire servizi di qualità”.

