Già oltre 100 visite delle scuole all’Orto Botanico

Già oltre 100 visite delle scuole all’Orto Botanico, che si conferma laboratorio e museo scientifico dedicato alla biodiversità

Una nuova pagina del sito è interamente dedicata alla didattica.

L’assessore Pisano: “A lavoro per ampliare il periodo di apertura”.

Sono già oltre 100 le visite scolastiche svolte e quelle in programma nelle prossime settimane all’Orto Botanico, che conferma così il suo ruolo di laboratorio scientifico e museo dedicato alla biodiversità.

Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, oltre a una visita generale, a partire dal patrimonio esistente in relazione alle stagioni, vengono proposti percorsi di approfondimento su temi particolari che riguardano il mondo delle piante. Tutte le attività sono state realizzate con A.Di.P.A.-Associazione Diffusione Piante tra Amatori, che collabora con l’Orto Botanico per l’attuazione del progetto G.in.c.o -Garantire l’incontro e la conoscenza con l’Orto botanico di Lucca. Le visite sono condotte da personale esperto nel settore delle Scienze biologiche, naturali e ambientali e da guide ambientali escursionistiche.

“L’Orto Botanico – afferma l’assessore alla cultura Mia Pisano – che dalla fine dello scorso anno ha ottenuto il riconoscimento di museo di rilevanza regionale, rappresenta una eccellenza dell’offerta culturale, scientifica e didattica della nostra città. Per questo come amministrazione comunale siamo impegnati a rendere questo, come altri presidi culturali cittadini, maggiormente fruibili nel corso dell’anno. Per fare ciò, è in corso un confronto con Metro srl al fine di prevedere un periodo di apertura più lungo di quello attuale, che va dalla fine di marzo alla fine di ottobre: in questo modo, infatti, potremo ampliare le possibilità di visita anche delle stesse scuole, lucchesi e non soltanto”.