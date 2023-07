già il coach umbro, Olivieri, si è presentato in palestra con indosso un impeccabile outfit da allenamento, della Nazionale, di colore blu, pronto a guidare il primo allenamento della stagione.

Sono trascorse soltanto poche ore dal momento in cui la Società ha svelato il nome del nuovo allenatore della prima squadra che già il coach umbro, Olivieri, si è presentato in palestra con indosso un impeccabile outfit da allenamento, della Nazionale, di colore blu, pronto a guidare il primo allenamento della stagione.

La giornata è stata di quelle importanti, svoltasi alla presenza di tutto quanto lo staff della squadra e della dirigenza.

Olivieri si è dapprima intrattenuto con i giocatori, dedicando loro diversi minuti per un confronto – vis à vis -, parlando di prospettive, gioco, cercando di raccogliere informazioni, impressioni e peculiarità di ognuno.

Un passaggio determinante per iniziare a conoscere i ragazzi con cui dovrà lavorare nel prossimo campionato: subito dopo i colloqui, ha chiamato a centrocampo tutta la squadra e coadiuvato da Giuntoli e Pizzolante, ha dato il via alla prima sessione di allenamento della nuova stagione.

Olivieri si è detto molto soddisfatto “nei brevi colloqui che ho fatto con tutti i ragazzi, ho trovato molta disponibilità, mi sono sembrati tutti quanti motivati e con le idee chiare.

Mi sono piaciuti anche nel breve allenamento che abbiamo fatto, ho trovato in loro la giusta attitudine a recepire i concetti che ho cercato di passargli e tanta voglia di fare bene.

Abbiamo iniziato, nel poco tempo a disposizione con un po’ di lavoro, sul concetto di dover mettere la giusta intensità anche a centrocampo, cosa che mi è sembrata, guardando le partite della scorsa stagione, non fosse sempre applicata, è comunque un ottimo gruppo e insieme faremo un buon lavoro “

Nelle prossime settimane Olivieri e la squadra si ritroveranno ancora per alcune sedute di allenamento, volte più che altro ad approfondire maggiormente la conoscenza dei ragazzi e capire come si muovono in campo, poi, prima di iniziare la preparazione vera e propria al nuovo campionato, verrà dato il “liberi tutti” che terminerà, con molta probabilità subito dopo ferragosto.